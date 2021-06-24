Hastaneyi “su” bastı

Çorum'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, 2017 yılında hizmete giren Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesini de su bastı.

Yeni hastanenin su basmasına tepki gösteren DEVA Partisi İl Başkanı Orhan Vargeloğlu ise, sosyal medya hesabından bu durumu eleştirdi. Orhan Vargeloğlu, “Hastanemiz yapılalı kısa bir süre oldu ancak su bastı. Yazıktır, günahtır, haramdır” diyerek sitem etti.



(Haber Merkezi)

