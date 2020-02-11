Hastaneye yeni uzman

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre Kadın Hastalıkları zve Doğum Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi doktoru Opr. Dr. İsmet Çiğdem Kılıç göreve başladı.

Onkoloji hastalıkları konusunda başarılı tedavi ve hizmetlerine yenilerini eklemeye hazırlanan Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, jinekolojik onkoloji alanında da Çorumlulara hizmet vermeye başladı.

Yapılan açıklamada poliklinik hizmetlerine başlayan Jinekolojik Onkoloji Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. İsmet Çiğdem Kılıç ile birlikte hastanenin gelişimini sürdürdüğü vurgulandı.

(Haber Merkezi)