Hastaneye iki uzman

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamada Romatoloji’nin Romatizma hastalıkları ile iskelet ve kas sistemini tutan her türlü hastalıkla ilgilendiğinin belirtildiği açıklamada, Vücutta istemli hareketlerin gerçekleştirilmesinde görevli olan kemik ve eklemlere ilişkin hastalıklar, yumuşak doku hastalıkları, otoimmün hastalıklar, genetik bağ dokusu hastalıkları ile vücutta hareket kısıtlılığı, ağrı, şişkinlik ve şekil bozukluğuna neden olan her türlü hastalığın tedavisinde romatoloji kliniklerinden destek alındığı ifade edildi. Açıklamada Romatoloji polikliniğinin tıpta ileri uzmanlık gerektiren poliklinik olduğundan, Alo 182 veya internet (Merkezi Hekim Randevu Sistemi-MHRS) üzerinden direkt randevu alınamadığı, öncelikle İç Hastalıkları (Dahiliye) ve Fizik Tedavi bölümünde muayene ve tetkik olunması gerektiği, yapılan muayene ve tetkik sonucunda, hekim tarafından uygun görülen hastaların, sisteme kaydedildikten sonra Romatoloji Bölümü’ne “Yeşil Alan” açıldıktan sonra Alo 182 veya internet (Merkezi Hekim Randevu Sistemi-MHRS) üzerinden randevu alabilecekleri kaydedildi.

Öte taraftan Hastaneden yapılan açıklamada yakın çevre illerde sadece Ankara, Samsun ve Yozgat’ta bulunan “Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü”nde de; İletişim, dil, konuşma, ses ve yutma süreçlerinin gelişimi ve bozukluklarının önlenmesi, tanılanması, değerlendirilmesi, rehabilitasyonu konusunda hizmet verileceği belirtildi. Açıklamada Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü’nden randevu almak için de öncelikle Kulak Burun Boğaz veya Çocuk Psikiyatri bölümünde muayene olunması gerektiği, Yapılan muayene sonucunda, hekim tarafından uygun görülen hastaların bu bölümlere yönlendirilerek randevu alabildiği anlatıldı.(Haber Merkezi)