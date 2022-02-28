Son Dakika

“Hastaneye günlük ortalama 8 bin hasta müracaat ediyor”

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Doç. Dr. Sinan Zehir düzenlediği basın toplantısında hastanenin sadece Çorum’a değil, bölgeye yoğun bir şekilde hizmet verdiğini belirterek, günlük ortalama 6 bin 663 kişiye poliklinik, acile de yaklaşık günlük bin 300 ile bin 500 kişi arasında hasta müracaat ettiğini söyledi.

Güncel 28.02.2022, 19:40 28.02.2022, 19:56
13

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Doç. Dr. Sinan Zehir, basın toplantısı düzenledi. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirtaş’ın da katıldığı toplantıda Başhekim Zehir, hastanede 805 aktif yatak bulunduğunu, 217 akademik personel, 113 hekim, 133 uzman 48 pratisyen hekimle hizmet verildiğini, yardımcı sağlık personeliyle birlikte toplam 2 bin 705 sağlık çalışanı olduğunu söyledi.
“GÜNLÜK ORTALAMA 6 BİN KİŞİYE POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLİYOR”
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sadece Çorum’a değil, bölgeye yoğun bir şekilde hizmet verdiğinin altını çizen Zehir, günlük ortalama 6 bin 663 kişiye poliklinik, acile de yaklaşık günlük bin 300 ile bin 500 kişi arasında hasta müracaat ettiğini söyledi. Aralık 2021’de poliklinik muayene sayısının 95 bin 222 iken Ocak 2021’de bu sayı 139 bin 942’ye yükseldiğini vurgulayan Zehir, aynı şekilde acil serviste de Aralık 2021’de 48 bin 537 hastaya hizmet verildiğini, Ocak 2021’de bu rakamın 50 bin 294’e ulaştığını bildirdi. 
“ÇORUM’DA ACİLE MÜRACAAT ORANI DİĞER ŞEHİRLERDEN YÜKSEK”
Zehir, “Acil müracaat oranı olarak baktığımızda bizimle benzer özellikleri içeren A1 sınıfında sınıflandırılan hastaneler arasında acil müracaat oranı diğer hastanelere göre bizde son derece yüksektir. Diğer hastanelerde bu oran yüzde 20 iken hastanemizde yüzde 35.9’dur. Çorumumuzda acil servise müracaat Türkiye ortalamasından çok daha fazla gerçekleşmektedir. Ocak ayında il dışına sevk ettiğimiz hasta sayımız sadece 11’dir. Başvuran hastalarımızın tamamına yakını hastanemizde tedavi olmuştur. Ayrıca Aralık ayı itibariyle 2 bin 900 civarında ameliyat yapılmışken hastanemizde Ocak ayı itibariyle yapılan ameliyat sayımız da 3 bin 452’ye yükselmiştir” dedi.
“HASTA SAYISININ ARTMASINI ARZU ETMİYORUZ”
Hastanede poliklinik hizmetlerinin yanında evde sağlık hizmetlerinin de devam ettiğini kaydeden Zehir, şunları söyledi: “Hastalarımızın bir kısmının evde takibi de yapılmaktadır. Bazı doktor arkadaşlarımızı da bu kısma görevlendiriyoruz. 2021 yılında evde takibini yaptığımız toplam hastamız 11 bin 849 olmuştur. Sadece ocak ayı içerisinde 2022 yılında evde takip ettiğimiz hasta sayımız 468, artı 219 yeni hasta başvurusu buna dahil olmuştur. Evde sağlık hizmetlerinde de hasta sayımız giderek artmaktadır. Hasta sayısının artmasını tabi arzu etmiyoruz biz ama bu hasta sayışımdaki artış da buradaki hizmetin genişletilmesine sebep olmaktadır.”
AYLIK ORTALAMA 1400 ONKOLOJİ HASTASI BAŞVURUYOR
Geçtiğimiz günlerde Onkololi Tedavi ve Tanı Merkezi binasının temelinin atıldığını hatırlatan Zehir, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ayrıca Onkoloji Polikliniğine aylık ortalama bin 400 hastanın başvurduğunu ve bu hastalardan da aylık 498’ine kemoterapi verildiğini de belirtti.

(Nurdan AKBAŞ)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
kapalı
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 25 29
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18

Gelişmelerden Haberdar Olun

@