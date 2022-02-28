“Hastaneye günlük ortalama 8 bin hasta müracaat ediyor”

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Doç. Dr. Sinan Zehir, basın toplantısı düzenledi. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirtaş’ın da katıldığı toplantıda Başhekim Zehir, hastanede 805 aktif yatak bulunduğunu, 217 akademik personel, 113 hekim, 133 uzman 48 pratisyen hekimle hizmet verildiğini, yardımcı sağlık personeliyle birlikte toplam 2 bin 705 sağlık çalışanı olduğunu söyledi.

“GÜNLÜK ORTALAMA 6 BİN KİŞİYE POLİKLİNİK HİZMETİ VERİLİYOR”

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin sadece Çorum’a değil, bölgeye yoğun bir şekilde hizmet verdiğinin altını çizen Zehir, günlük ortalama 6 bin 663 kişiye poliklinik, acile de yaklaşık günlük bin 300 ile bin 500 kişi arasında hasta müracaat ettiğini söyledi. Aralık 2021’de poliklinik muayene sayısının 95 bin 222 iken Ocak 2021’de bu sayı 139 bin 942’ye yükseldiğini vurgulayan Zehir, aynı şekilde acil serviste de Aralık 2021’de 48 bin 537 hastaya hizmet verildiğini, Ocak 2021’de bu rakamın 50 bin 294’e ulaştığını bildirdi.

“ÇORUM’DA ACİLE MÜRACAAT ORANI DİĞER ŞEHİRLERDEN YÜKSEK”

Zehir, “Acil müracaat oranı olarak baktığımızda bizimle benzer özellikleri içeren A1 sınıfında sınıflandırılan hastaneler arasında acil müracaat oranı diğer hastanelere göre bizde son derece yüksektir. Diğer hastanelerde bu oran yüzde 20 iken hastanemizde yüzde 35.9’dur. Çorumumuzda acil servise müracaat Türkiye ortalamasından çok daha fazla gerçekleşmektedir. Ocak ayında il dışına sevk ettiğimiz hasta sayımız sadece 11’dir. Başvuran hastalarımızın tamamına yakını hastanemizde tedavi olmuştur. Ayrıca Aralık ayı itibariyle 2 bin 900 civarında ameliyat yapılmışken hastanemizde Ocak ayı itibariyle yapılan ameliyat sayımız da 3 bin 452’ye yükselmiştir” dedi.

“HASTA SAYISININ ARTMASINI ARZU ETMİYORUZ”

Hastanede poliklinik hizmetlerinin yanında evde sağlık hizmetlerinin de devam ettiğini kaydeden Zehir, şunları söyledi: “Hastalarımızın bir kısmının evde takibi de yapılmaktadır. Bazı doktor arkadaşlarımızı da bu kısma görevlendiriyoruz. 2021 yılında evde takibini yaptığımız toplam hastamız 11 bin 849 olmuştur. Sadece ocak ayı içerisinde 2022 yılında evde takip ettiğimiz hasta sayımız 468, artı 219 yeni hasta başvurusu buna dahil olmuştur. Evde sağlık hizmetlerinde de hasta sayımız giderek artmaktadır. Hasta sayısının artmasını tabi arzu etmiyoruz biz ama bu hasta sayışımdaki artış da buradaki hizmetin genişletilmesine sebep olmaktadır.”

AYLIK ORTALAMA 1400 ONKOLOJİ HASTASI BAŞVURUYOR

Geçtiğimiz günlerde Onkololi Tedavi ve Tanı Merkezi binasının temelinin atıldığını hatırlatan Zehir, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ayrıca Onkoloji Polikliniğine aylık ortalama bin 400 hastanın başvurduğunu ve bu hastalardan da aylık 498’ine kemoterapi verildiğini de belirtti.

(Nurdan AKBAŞ)

