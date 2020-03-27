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Hastaneye 2750 maske

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü usta öğreticileri ve gönüllü kursiyerlerin ürettiği maskeler hastaneye teslim edildi.

Hastaneye 2750 maske

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü usta öğreticileri ve gönüllü kursiyerlerin ürettiği maskeler hastaneye teslim edildi.

27 Mart 2020 Cuma 21:10
Hastaneye 2750 maske

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Hıfzıssıhha Meclisi kararı uyarınca malzemesi Sağlık Müdürlüğü’nce temin edilen Milli Eğitim Müdürlüğü uhdesinde usta öğretici ve kursiyerlerin gönüllülük esasına göre üretimi yapılan maskeler ilgili kurumlara yollanmaya başlandı.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli’ye 2 bin 750 adet cerrahi maskeyi teslim etti. Milli Eğitim Müdürü Sarı, Halk Eğitim Merkezi’nde 60 bin cerrahi maske üretimi hedeflediklerini kaydetti.

(Volkan SINAYUÇ)

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