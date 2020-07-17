“Hastane’nin yeniden açılmasında sorun yok”
Ak Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile görüşerek, boşaltılan eski Devlet Hastanesi’nin yeniden hizmete açılması konusunu bir kez daha hatırlattı.
Güncel 17.07.2020, 20:03
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ÇORUM HABER’e bilgi veren Ceylan, Bakan’ın bu konuda herhangi bir sorun olmadığını teyit ettiğini belirterek, “Çorum’da sağlık hizmetlerinin en mükemmel seviyeye çıkarılması için gereken her şey yapılacak” dedi.
(Haber Merkezi)
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