“Hastane’nin yeniden açılmasında sorun yok”

ÇORUM HABER’e bilgi veren Ceylan, Bakan’ın bu konuda herhangi bir sorun olmadığını teyit ettiğini belirterek, “Çorum’da sağlık hizmetlerinin en mükemmel seviyeye çıkarılması için gereken her şey yapılacak” dedi.

(Haber Merkezi)