Hastanenin klinik destek personeline pastalı teşekkür
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde klinik destek personeline pandemi süreci boyunca sergilemiş olduğu üstün gayret ve çabadan dolayı teşekkür edildi.
Güncel 30.06.2020, 19:21
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Başhekim Prof. Dr. Metin Sezikli, klinik destek personeline teşekkür ederken, hazırlanan pasta hep birlikte kesildi. (Haber Merkezi)
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