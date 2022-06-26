Hastane’nin kalite puanı 99

Hastaneden yapılan açıklamaya göre; Sağlık Bakanlığı ekipleri 2022 yılı kalite denetimi yaptı. Denetim kapsamında tüm birim ve bölümlerde Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen kalite standartları çerçevesinde tıbbi hizmetlerin sunumu, çeşitliliği, hizmet kalitesi, sağlık-bakım ve otelcilik hizmetleri, destek hizmetleri, idari ve mali hizmetler, hasta ve çalışan güvenliği, tesis güvenliği ve tıbbi dokümantasyon başta olmak üzere kurumsal kalite uygunluğu araştırıldı. Denetim sonucunda hastaneye 99 kalite puanı verildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, “Değerli çalışma arkadaşlarım; Bakanlığımız ekiplerince gerçekleştirilen kalite denetiminde hastanemiz kalite puanı 99,06 olarak belirlenmiştir.

Bu başarılı sonucun elde edilmesinde katkısı bulunan bütün değerli çalışma arkadaşlarıma özveri ve gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

(Haber Merkezi)

