Hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirildi

Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, hastanelere mesai saatleri içerisinde ziyaretçi kabul edilmeyeceğini mesai saati dışında ise sadece bir ziyaretçiye izin verileceğini bildirdi.

İlaçlarını raporla alan yaşlıların rapor süresi dolduğunda hastaneye başvurmadan ilacını doğrudan alabileceğini belirten Bakan Koca, “Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek. Mart ve nisan aylarındaki ulusal yada uluslararası konferanslar ve etkinlikler geçici bir süre ertelendi. Bunun dışında vatandaşlar kendilerinde hastalık bulgusu bulduğunda veya şüpheye düştüklerine kolaylıkla Alo 184 koronavirüs danışma hattını arayabilecek” dedi.

Vatandaşın tereddüt altında kaldığında Alo 184’ü arayarak bilgi alabileceğini ve yapması gerekenin ne olduğunu doktora gitmeden öğrenebileceğini de ifade eden Koca, dünyada 124 ülkeye yayılan hastalığın küresel bir tehdit olduğunu, sağlık için bir süre özgürlüklerden vazgeçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)