Hastane’de yoğun dezenfeksiyon

Vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün yayılmasına engel olmak amacıyla Belediye bünyesinde kurulan ekipler gece gündüz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni baştan sona yıkayarak dezenfekte eden ekiplere Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte beraberindeki Başkan Yardımcıları tarafından sürpriz yapıldı.

Çorum’da gece gündüz demeden vatandaşların ortak kullanım alanlarında her gün düzenli olarak dezenfeksiyon yapan ekipleri ziyaret eden Başkan Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Saatlerce süren uğraştan sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin etrafını ve iç yollarını yıkayarak dezenfekte ettik. Unutmayın! Biz ne yaparsak yapalım, evlerimizde durmazsak başarılı olamayız. Gecenin geç saatlerine kadar çalışan arkadaşlarımıza dezenfekte edilen paketlerdeki ikramlarımızla birlikte selamlarınızı da ulaştırdık. Biz, sizin için gece-gündüz çalışırken lütfen siz de kendinizi ve ailenizi düşünüp evlerinizde kalın. Başarmak için #EvdeKalÇorum #EvdeKal” mesajını verdi.

(Volkan SINAYUÇ)