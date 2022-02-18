Hastanede yangın kısa süreli paniğe neden oldu

Öğle saatlerinde hastane çamaşırhanesinden dumanların yükseldiğini görenler polis ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Hastane içine kadar ulaşan dumanlar kısa süreli paniğe neden olurken, çamaşırhane bölümünde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

(Yusuf ÇINAR)

