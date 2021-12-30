Hastanede “KBRN” tatbikatı

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde KBRN tatbikatı düzenlendi.

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşen tatbikatı hastane idarecileri, HAP görevlileri, hastane personeli ve AFAD ekibi katıldı.

Tatbikat senaryosu gereği; üzerine kimyasal ajan bulaşan 1 işçi KBRN Hizmet grubu ekibi ile olay bölgesinden alınarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBRN ünitesine getirilip, dekontaminasyon işlemi yapılarak sağlık ekiplerine nakli sağlandı.

Tatbikatın son bölümünde çalışmada yer alan ekiplerinde dekontaminasyonu yapılarak tatbikat başarılı bir şekilde sonlandırıldı.



(Uğur GÖRKEM)

