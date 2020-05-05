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Hastanede kan bağışı

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanları örnek bir davranışa imza atarak kan bağışında bulundu.

05 Mayıs 2020 Salı 21:18
Hastanede kan bağışı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını ile haftalardır yoğun bir mücadele veren sağlık çalışanları, bu kez de Kızılay’a kan bağışında bulunarak öncü olmayı başardı. Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli, koronavirüs nedeniyle kan bağışı sorunu yaşandığı şu günlerde hastane olarak Kızılay’a destek vermek amacıyla personeliyle birlikte kan bağışı yapmayı uygun gördüklerini söyledi.

Koronavirüs sürecinde kan bağışının herhangi bir risk taşımadığını belirten Başhekim Sezikli; “Bu pandemi sürecinde Acil Servislere her gün çeşitli kazalar, kanamalar, yaralanmalar başvurmakta ve hastanelerde ameliyatlar yapılmaktadır. Dolayısıyla, kan ihtiyacı hayati önem taşır. Kan bağışının yetersiz olduğu toplumda, her gün binlerce kişi yaşamını yitirebilir. Bu sebeple, düzenli kan bağışında bulunmak insanların hayatını kurtarır. Kan bağışı, sosyal sorumluluktur. Önceki döneme göre kan bağışı, %70-80 oranında düşüş göstermiştir. Mevcut acil hastalıklar için kan bağışı, hayati önem taşımaktadır. Bu sebepten dolayı topluma örnek olabilmek için böyle bir kampanya düzenlemeyi uygun gördük. Ayrıca kan bağışı yapan personelime içtenlikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Buna göre Kızılay Kan Merkezi’ne ait araç iki gün boyunca hastanenin poliklinik girişinde bekleyerek hem sağlık personeli hem de vatandaşlardan kan bağışı kabul etti. Kan bağışının diğer kamu kurumlarına da örnek olması dilendi.

(Haber Merkezi)

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