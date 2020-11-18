Hastanede ilk kez kapalı sistem kalın bağırsak ameliyatı yapıldı

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kapalı yöntem ile ilk kez yapılan “Kalın Bağırsak Kanseri” ameliyatının başarı ile tamamlandığı bildirildi.

Konu ile ilgili hastanenin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi; “Karın ağrısı nedeni ile hastanemiz Acil Servisine başvuran hastanın yapılan radyolojik ve kolonoskopik tetkikler sonucunda “Kalın Bağırsak Kanseri” olduğu tespit edilmiştir.

Hastamız; Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Ertuğrul Gazi Alkurt ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Dr. Doğukan Durak tarafından ilk kez yapılan laparoskopik (kapalı yöntem) “Sağ Hemikolektomi” ameliyatı ile kanserli dokunun tamamı başarılı bir ameliyat ile çıkarılmıştır.

Kapalı ameliyat olması nedeniyle erkenden ayağa kalkabilen, yemeğini yiyebilen hastamız normal açık ameliyata göre daha kısa sürede iyileşerek taburcu olmuştur. Büyük merkezlerde yapılan bu özellikli ileri laparoskopi becerileri gerektiren ameliyatlar, bundan sonra hastanemizde yapılmaya devam edecektir”

(Haber Merkezi)