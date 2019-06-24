“Hastanede eksikler için firmaya ek süre verildi”

Ziyarete ÇORİMDER Başkanı ve ÖNDER Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Boyraz, ÖNCÜ Başkanı Mustafa Yüksel, ÇORİMDER Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

ÇORİMDER Başkanı Ayhan Boyraz başarı ile tebriklerini ilettiği ziyarette Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Başhekimi Doç. Dr. Mesut Sezikli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek hizmet memnuniyeti noktasından sivil toplum kuruluşlarının fikirlerinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Sezikli, sivil toplum kuruluşların ve halkın desteği ile iyi hizmet etmeye gayret edeceklerini söyledi. Kendisinin de dernek çalışmalarının içinde olduğunu belirten Sezikli, bu sayede Çorum’un isminin her platformda duyurmaya çalıştığını kaydetti.

“Hastane eksikliklerin en kısa zamanda giderilmesi için kendilerine süre verdik”

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin çok büyük bir yatırım olduğunun altını çizen Sezikli, hastanenin eksikliklerini yönetici olarak biliyoruz. Ama bu sorunları çözmek hemen kolay olmuyor, zamana ihtiyacımız olabiliyor. Kesin kabul yapılamadan önce hastaneyi yapan yüklenici firma yetkilileri ile görüşmeler yapıldı, eksiklikleri söyledik ve yerinde gösterdik. Bu görülen eksikliklerin en kısa zamanda giderilmesi için kendilerine süre verdik” dedi. (Haber Merkezi)