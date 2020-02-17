Hastanede “Doğum koçluğu” hizmeti başlıyor

Hastane bünyesinde verilecek olan bu hizmet ile annelerin sağlıklı bir doğum süreci atlatmalarına katkı sağlanmış olunacağının ifade edildiği açıklamada, "Doğum Koçluğu" hizmeti ile sezaryen, müdahaleli doğum yerine normal doğum yapma ihtimalinin arttığını kaydeden Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şennur Şimşek, yapılan çalışmalarda doğum koçluğunun, annelerin daha az ağrı kesiciye ihtiyaç duyması, doğum deneyimlerinden daha memnun kalmaları ve doğum sürecini daha kısa sürede geçirmelerine katkı sağladığını ifade etti.

Anne Dostu hastane olmak için gerekli tüm işlemlerin tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ise Çorum'da annelerin sağlıklı doğum süreçleri için gerekli standartlar çerçevesinde örnek bir hastane olma yolunda ilerlediklerini belirtti.

(Haber Merkezi)