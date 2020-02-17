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Hastanede “Doğum koçluğu” hizmeti başlıyor

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİTİTSEM) işbirliğinde düzenlenen "Doğum Koçluğu" eğitimleri tamamlanarak, doğuma hazırlık sürecindeki annelere daha profesyonel bir destek sağlayacak olan ebe ve hemşireler görevlerine başladı.

Hastanede “Doğum koçluğu” hizmeti başlıyor

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HİTİTSEM) işbirliğinde düzenlenen "Doğum Koçluğu" eğitimleri tamamlanarak, doğuma hazırlık sürecindeki annelere daha profesyonel bir destek sağlayacak olan ebe ve hemşireler görevlerine başladı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 21:50
Hastanede “Doğum koçluğu” hizmeti başlıyor

Hastane bünyesinde verilecek olan bu hizmet ile annelerin sağlıklı bir doğum süreci atlatmalarına katkı sağlanmış olunacağının ifade edildiği açıklamada, "Doğum Koçluğu" hizmeti ile sezaryen, müdahaleli doğum yerine normal doğum yapma ihtimalinin arttığını kaydeden Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şennur Şimşek, yapılan çalışmalarda doğum koçluğunun, annelerin daha az ağrı kesiciye ihtiyaç duyması, doğum deneyimlerinden daha memnun kalmaları ve doğum sürecini daha kısa sürede geçirmelerine katkı sağladığını ifade etti.

Anne Dostu hastane olmak için gerekli tüm işlemlerin tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ise Çorum'da annelerin sağlıklı doğum süreçleri için gerekli standartlar çerçevesinde örnek bir hastane olma yolunda ilerlediklerini belirtti.

(Haber Merkezi)

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