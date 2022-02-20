“Hastanede çıkan yangında sağlık hizmetleri aksamadı”
18 Şubat 2022 Cuma günü Erdol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çıkan yangınla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, İtfaiye’nin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sırasında, sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksama veya kesinti yaşanmadığı bildirildi.
Açıklamada, yangının çıkışı, “Çamaşırhane alanında, yüklenici firma tarafından çamaşır yıkama hizmet alımı ihalesi kapsamında makinelerin doğalgaz dönüşümü için yaptırılan çalışmalar esnasında tavan arasında çalışan usta tarafından tavan arasında yangın çıktığı ihbar edilmiş olup, anında yangın tüpleriyle yangına müdahale edilip söndürülmüş, elektrik panoları da kapatılmıştır” şeklinde anlatıldı.
Başka alanda yangının devam etme ihtimaline karşı gereken önlemlerin alındığı vurgulanan açıklamada, “İtfaiye ekipleri tarafından müdahale ve soğutma işlemleri yapılarak alanda gerekli kontroller yapılmış, yangın tehlikesi büyümeden kontrol altına alınmıştır. Çalışmalar esnasında çamaşırhanenin bulunduğu D Blok olmak üzere tüm hastane kontrol edilmiş, çamaşırhane dışında herhangi bir birim, servis veya ünitenin bu durumdan etkilenmediği tespit edilmiştir.” denildi.
(Haber Merkezi)
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