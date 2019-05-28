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Hastanede bıçaklı kavga: 1'i polis 3 yaralı

ÇORUM'da hastanede çıkan bıçaklı kavgada biri polis, 3 kişi yaralandı. 

Hastanede bıçaklı kavga: 1'i polis 3 yaralı

ÇORUM'da hastanede çıkan bıçaklı kavgada biri polis, 3 kişi yaralandı. 

28 Mayıs 2019 Salı 23:31
Hastanede bıçaklı kavga: 1'i polis 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Heyet raporu almak için hastaneye gelen Salih P., evrak imzalatmak için ilgili doktorun bulunduğu polikliniğe gitti. Yoğun bakım servisinde olduğu kendisine söylenen doktorun yerinde olmamasına öfkelenen Serkan P., iddiaya göre kapıya yumruk attı. Bu sırada muayene için odada muayane olmayı bekleyen hasta Galip K., Salih P.'yi uyardı. Uyarı sonrası ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Hastane koridorunda bulunanlar da araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Yaşanan bıçaklı kavgada araya giren polis memuru Yalçın B., Galip K. ve Alparslan K. yaralandı. Yaralılar, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaşanan bıçaklı şüpheli Salih P. ve tedavisi tamamlanan Galip K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Yusuf ÇINAR)

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