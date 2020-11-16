Hastane’de Ata’ya saygı

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ulu Önder Atatürk için düzenlenen anma etkinliğine Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meral Gülhan, Tıp Fakültesi Dekan Yrd. Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, ve hastane çalışanları katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve çağdaş Türkiye’nin mimarı olan, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için iki dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Pandemi kurallarına uygun şekilde yapılan anma etkinliği ile ilgili yapılan açıklamada; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıldönümü vesilesiyle başta Ulu Önder Atatürk ve milli mücadelenin bütün kahramanlarına bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı şükranla ve minnetle anıyoruz” görüşüne yer verildi.

(Haber Merkezi)