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Hastane polisine yumruklu saldırı

ÇORUM’da Göğüs Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'nde nöbetçi polis memuru Mustafa T. (37), gürültü çıkardıkları gerekçesiyle uyardığı Musa C.'nin (22) yumruk ve tekmeli saldırısına uğradı. Olaydan sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı. 

Güncel 18.12.2020, 12:53 18.12.2020, 13:38
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ÇORUM’da Göğüs Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'nde nöbetçi polis memuru Mustafa T. (37), gürültü çıkardıkları gerekçesiyle uyardığı Musa C.'nin (22) yumruk ve tekmeli saldırısına uğradı. Olaydan sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı. 

Olay, dün gece saat 23:30 sıralarında Göğüs Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'nde yaşandı. İddiaya göre polis memuru Mustafa T. gürültü çıkaran Musa C.'yi uyardı. Bu sırada Musa C., üzerine yürüdüğü polis memuruna yumruk attı, tekmeledi. Saldırgan ardından yanındaki H.G. ile birlikte hastaneden kaçtı. Polis memurunun telsiz anonsu ile hastaneye gelen takviye ekipler, otomobille kaçan şüphelileri yakaladı. Şüphelilerin otomobilinde 1 adet tabanca, bıçak ve satır ele geçirildi. Alkollü oldukları öne sürülen 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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