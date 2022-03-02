Hastane personeli Kur’an öğreniyor

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan “Kur'an Öğretimi Projesi” kapsamında Hastane Mescidi İmam Hatibi Hafız Ahmet İpek tarafından verilen Kur’an-ı Kerim eğitimine, hastane personelinden yaklaşık 30 kişi katılım sağlıyor.

Derslerin halen devam ettiği Kur'an eğitiminde başarılı olup Elif-Ba cüzünü bitirerek Kur’an okumayı öğrenen 10 kişiye, İl Müftülüğü tarafından yollanan Kur’an-ı Kerimler din görevlisi Ahmet İpek’ce kursiyerlere hediye edildi.

(Bülent USLU)

