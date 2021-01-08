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Hastane önüne yeni Saat Kulesi

Çorum Belediyesi, tarihi Saat Kulesi minyatürlerini şehrin değişik noktalarına yerleştirmeye devam ediyor.

Güncel 08.01.2021, 22:33
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Hastane önüne yeni Saat Kulesi

Çorum'un önemli tarihi eserlerinden şehrin sembolü Saat Kulesi'nin görünürlülüğü artırılıyor. Çorum Belediyesi görevlileri dün sabah saatlerinde de Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve yeni Şehir Stadı’nın bulunduğu bölgelere minyatür Saat Kulesi yerleştirdi. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gidenler artık Çorum'un tarihi sembollerinden Saat Kulesi’nin minyatürü ile karşılaşacak.

Belediye’nin sosyal medya hesabından da bir duyuru yayınlanarak “Ekiplerimiz, yaklaşık 15 yıl önce Güreş Eğitim Merkezi yanına dikilen Saat Kulesi maketinin bakım ve tadilatını yaparak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesine yerleştirdi. Saat Kulesi yeni yerine çok yakıştı...” görüşüne yer verildi.

(Haber Merkezi)

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