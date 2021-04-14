Hastane mescidinde “Ramazan coşkusu”

Çalışanlar ve hasta yakınlarının “Ramazan coşkusu” yaşamaları için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastane mescidinin din görevlisi tarafından bir program düzenlendi.

Pandemi kurallarına uyularak yapılan programda Çorum İl Müftülüğü Hac-Umre Memuru Adnan Ölçer ve Sanayi Cami Müezzin Kayyımı İbrahim Sayın çeşitli kaside ve ilahilerle mescidi dolduran cemaate doyumsuz bir “Ramazan Coşkusu” yaşattı.

Bu yıl yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında iftar sofraları düzenlenemeyecek ve teravih namazının kılınamayacak olması münasebetiyle öğle namazı öncesi düzenlenen programa Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli de katıldı.

Kur’anı Kerim ziyafetiyle taçlanan program, Hastane Mescidi İmam Hatibi Ahmet İpek’in Covid-19 hastalığından vefat edenlere rahmet, tedavi görenlere şifa, salgının bir an önce yok olması ve Ramazan ayının hayırlara vesile olması temenni ve dualarıyla sonlandı.

(Haber Merkezi)