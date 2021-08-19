Hastane mescidinde aşure ve Kerbela programı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi mescidinde “Aşure ve Kerbela” programı düzenlendi.

Öğle namazı öncesi pandemi kurallarına uyularak yapılan programa, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ile hastane çalışanları ve çok sayıda hasta yakını katıldı.

Muharrem ayının 10. gününe tekabül eden “aşure günü” dolayısıyla maske-mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen programda Çorum İl Müftülüğü Hac-Umre görevlisi Adnan Ölçer ve Sanayi Cami Müezzin Kayyımı İbrahim Sayın tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahiler, kasideler ve salavatlar okundu.

Programın sonunda; Hastane Mescidi İmam Hatibi Ahmet İpek tarafından, Hz. Hüseyin başta olmak üzere Kerbela şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi.

Maneviyat yüklü geçen program sonrası kılınan öğle namazının ardından mescidin çıkışında cemaate aşure ikramı yapıldı. (Haber Merkezi)