Hastane kreşi yeniden açıldı
Valiliğin izniyle 1 Mart 2018 tarihi itibari ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi hastanenin E Bloğunda “Minik Melekler Gündüz Bakımevi” hizmet vermeye başladı. Yapılan açıklamada bakımevinde Çocuk Gelişimi Uzmanı, Okul Öncesi Öğretmeni, Sınıf Bakıcı Ablası, Hemşire, Tıbbi Sekreter, Aşçı ve Temizlik Personeli kadrosu ile hizmet verildiği anlatıldı.
Güncel 04.06.2020, 20:11
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Gündüz bakımevinde öğünlerin çocukların yaş ve gelişimsel ihtiyaçları dikkate alınarak, bakımevinin kendi mutfağında diyetisyen eşliğinde hazırlandığının belirtildiği açıklamada, gündüz bakımevinin pandemi sürecinde hastane enfeksiyon komitesinin uygun gördüğü gerekli bütün tedbirleri uygulayarak, hizmet vermeye başladığı ifade edildi.
Bakımevinin kayıtlara devam ettiğinin anlatıldığı açıklamada, “Bakımevinde sosyal mesafe kurallarına uyulacağı ayrıca hijöyen kuralarıza azami ölçüde dikkat edileceği dile getirildi.
(Haber Merkezi)
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