Hastane Kavşağı’nda inleme
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırkdilim Tünelleri T2 Tüneli Işık Görme Töreninin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı’nda incelemelerde bulundu.
Güncel 22.02.2021, 19:53
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Karaismailoğlu, söz konusu kavşaklarda Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’dan bilgi aldı.
(Haber Merkezi)
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