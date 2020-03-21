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Hastane karşısındaki kız öğrenci yurdu karantina oteli olacak

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde korona virüsü ile ilgili mücadele kapsamında bir dizi karar alındı.

Hastane karşısındaki kız öğrenci yurdu karantina oteli olacak

Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nde korona virüsü ile ilgili mücadele kapsamında bir dizi karar alındı.

21 Mart 2020 Cumartesi 11:58
Hastane karşısındaki kız öğrenci yurdu karantina oteli olacak

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından korunmak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulduğu hatırlatıldı. 
Alınan kararlar şu şekilde:
“Toplantıda alınan karar kapsamında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşında bulunan kız öğrenci yurdu, karantinaya alınacak kişilerin konaklamasına tahsis edilecek.
Düğün, nişan, kına gecesi gibi etkinlikler yapılmayacak veya düğün sahipleri tarafından ileri bir tarihe ertelenecek. 
Merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren içkili lokantalar sosyal temasın önlenebilmesi için kapatılacak.
Başta Sungurlu ve Osmancık güzergâhları olmak üzere tüm güzergâhlarda yer alan tesislerin sıhhi yönden denetimlerin İl Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi personelleri tarafından yapılacak.
Nöbetçi olarak görev yapacak eczane sayısı 19/03/2020 tarihinden itibaren ikinci bir talimata kadar 6 (altı) eczane olacak şekilde hizmet vermesi için Eczacılar Odası tarafından gerekli planlama ve düzenleme yapılacak.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği ile Kovid-19 salgınından korunabilmek için maske üretiminin yapılmasına başlanacak. 
Cami, vakıf, dernek, cemevi, halkevi vb. gibi yerlerde toplu namaz kılmak, mevlit okutmak, sohbet etmek, genel kurul düzenlemek, yasal olarak yapılması gereken toplantılar dahil vb. amaçlarla bir araya gelinmeyecek. 
Lokantalarda 1,5-2 metre sosyal mesafelenmenin korunması için gerekli düzenleme yapılacak.
İşyerlerinde 5’ten fazla çalışanı bulunan işyerlerinde çalışanların, işe gelişlerinde işe başlamadan önce işveren tarafından ateş ölçümleri yaptırılacak. Bu ölçümlerin işyerinde kayıt edilmesi ve ateşi 37,5 0C nin üzerinde olanların işe başlatılmadan en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak.
Çorum AHL Park AVM alışveriş merkezinin market kısmı hariç diğer tüm bölümleri kapatılacak.” (Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 21.03.2020 12:09
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