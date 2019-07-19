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“Hastane kafeteryasındaki fiyatlar piyasanın altında”

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, bir haber sitesinde yayınlanan “Hastanelerde işletilen büfe, kantin ve çay ocağı gibi yerlerdeki fahiş fiyatlar giderek artıyor. Kimse bu duruma dur demiyor” konulu haber üzerine açıklama yaparak, yapılan denetimlerde esnaf odalarınca gönderilen “Pastane ve Kafeteryalar için Fiyat Tarifesi” ile kantin fiyat listesinin karşılaştırıldığını ve mevcut fiyatların tarifeye denk veya tarifenin altında olduğu görüldüğünü bildirdi.

“Hastane kafeteryasındaki fiyatlar piyasanın altında”

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, bir haber sitesinde yayınlanan “Hastanelerde işletilen büfe, kantin ve çay ocağı gibi yerlerdeki fahiş fiyatlar giderek artıyor. Kimse bu duruma dur demiyor” konulu haber üzerine açıklama yaparak, yapılan denetimlerde esnaf odalarınca gönderilen “Pastane ve Kafeteryalar için Fiyat Tarifesi” ile kantin fiyat listesinin karşılaştırıldığını ve mevcut fiyatların tarifeye denk veya tarifenin altında olduğu görüldüğünü bildirdi.

19 Temmuz 2019 Cuma 19:23
“Hastane kafeteryasındaki fiyatlar piyasanın altında”

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, hastane Başhekimliği tarafından denetim için “Kiralık Yerlerin İncelenmesi ve Yer Teslim Komisyonu” oluşturuldu ve incelendi.

Yapılan yazılı açıklamada, “Yüklenici firma ile hastanemiz idaresinin uyuşmazlık konuları, Çorum İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmiş olup idari işlemler Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. İdaremize ulaşan şikâyetler içerisinde en yoğun şikâyet konusunun fiyatların yüksekliği olduğu bilinmektedir. Bununla ilgili yapılan sözleşmenin ilgili maddesinde ‘Kiralanan yerde sunulan mal ve hizmet bedelleri piyasa koşullarına uygun olarak belirlenecek ve idarenin bu husustaki talepleri kiracı tarafından dikkate alınacaktır’ denilmektedir. İdaremizce piyasa fiyatların belirlenmesi için hem 2018, hem de 2019 yılında Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odasıyla yazışma yapılarak onaylı güncel fiyat listeleri alınmıştır. Odalarca gönderilen ‘Pastane ve Kafeteryalar için Fiyat Tarifesi’ kantin fiyat listesi ile karşılaştırılmış ve mevcut fiyatların tarifeye denk veya tarifenin altında olduğu görülmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi. (Esra ESEN)

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