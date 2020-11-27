“Hastane inşaatı 2021 başında başlayıp yıl içinde bitirilecek”

Milletvekili Ceylan, hastane konusunun, henüz ortada koronavirüs salgını yokken, yıl başından beri gündemlerinde olduğunu, çabaları sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buna ilişkin talimat verdiğini, Temmuz başından beri ise 1. gündem maddesi haline getirdiklerini belirterek, “Hastane konusunu Çorum’un gündemine taşıma çabasındaki arkadaşlarımıza saygı duyuyoruz. Ama, bizlerin bu konudaki samimi gayretlerimizi Çorum kamuoyu zaten biliyor. Takdir edilecektir ki, bu, bugün karar verilip yarın yapılacak bir iş değil.” diye konuştu.

Eski Devlet Hastanesi’nin A ve B bloklarının yüzde 80 depreme dayanıksız olduğunu ve yıkılacağını, bu binaların yerine yapılacak 8 bin metrekare kapalı alanda, polikliniklerin, bodrum katında da ameliyathane ve görüntüleme birimlerinin bulunacağını belirten Milletvekili Ceylan, “Eski hastanenin tüm cihazları ve teçhizatı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşınmıştı. Şimdi bunların tümü yenilenecek” dedi.

Yüzde 20 oranında depreme dayanıksız olduğu belirlenen C Blok’un bu oranda güçlendirileceğini vurgulayan Ahmet Sami Ceylan, burada 200 yataklı hastane oluşturulacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hastane konusunda hiçbir problem yok. Hemen fizibilite raporu ve proje hazırlanacak, 2021’in başlarında inşaata başlanacak. Yıl içinde de bitirilip Çorum halkının hizmetine sunulacak.”

Ak Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ise, son üç ay içinde 4. teknik heyetin dün Çorum’a gelip incelemelerini tamamladığını belirterek, “Birinci heyet, statik, ikinci heyet güçlendirme, üçüncü heyet tefrişat konusunda teknik incelemeler yaptı. Dün gelen 4. heyetin incelemesi ise, yeni yapılacak 8 bin metrekarelik kapalı alan ve çevre düzenlemesi ile ilgiliydi.” ifadesini kullandı.

Yusuf Ahlatcı, daha sonra şöyle konuştu: “Biz, CHP’li Adana Belediyesi’nin önce sahra hastanesi diye açıp sonra fuar alanına dönüştürdüğü gibi sözde sağlık tesisi yapmıyoruz. Tamamen riskten arınmış, en kaliteli sağlık hizmetini verecek bir hastaneyi Çorum’umuza kazandırmaya çalışıyoruz.”

(Haber Merkezi)

