Hastane için tek eksik “teknik rapor”

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.

İl Başkan Yardımcılarının da yer aldığı ziyarette Bakan Koca ile Çorum’un sağlık yatırımları, başta doktor eksikliği olmak üzere sağlıktaki sorunlar hakkında istişarede bulunuldu.

Milletvekili Ceylan, Bakan Koca’dan özellikle de merkez ve ilçe hastanelerinden yaşanan cerrah eksikliğinden bahsederek, bu konuda destek talep etti.

Milletvekili Ceylan, Bakan Fahrettin Koca’nın doktor eksikliği ile ilgili Çorum’un talepleri hakkında gerekli talimatları verdiğini ve doktor ihtiyacının kısa sürede giderileceğini söyledi.

Bakan Koca ile ayrıca eski Devlet Hastanesi’nin yerine açılacak olan 200-250 yataklı hastane konusunda da istişarede bulunduklarını söyleyen Milletvekili Ceylan, hastanenin açılması konusunda alınan karar olduğunu hatırlatarak, “Hastane açılması ile ilgili bir sıkıntı yok. Hastane mutlaka Çorum’a kazandırılacak. Ancak, mevcut binalarla ilgili rapor henüz tamamlanmamış. Raporun tamamlanmasıyla birlikte karar verilecek ve hastanenin mevcut binaların birkaç katında mı, yoksa yeniden mıiyapılacağı kesinlik kazanacak” dedi.

Çorum’un sağlık alanında bölgenin en önemli merkezi haline geleceğini ifade eden Milletvekili Ceylan, Bakan Fahrettin Koca’nın kendilerine gösterdiği yakın ilgi ve alakaya da teşekkür etti.

İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı da Çorum’daki sağlık kuruluşlarının kendilerine ilettiği talepleri ve sorunları bizzat Bakan Koca’ya aktardıklarını ifade etti. İl Başkanı Ahlatcı, Çorum’un her alanda olduğu gibi sağlık alanında da tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini kaydetti. (Haber Merkezi)