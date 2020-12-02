Hastane için Bakan teyidi

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Milletvekili Oğuzhan Kaya ile birlikte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili olarak bir açıklama yapan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Çorum’un sağlık yatırımları ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Özellikle de Çorum gündemini meşgul eden eski Devlet Hastanesi ile ilgili gelişmeler hakkında Bakan Koca ile bilgi paylaşımında bulunduklarını anlatan Milletvekili Ceylan, Bakan Koca’nın devlet hastanesinin 2021 yılı yatırımları arasında yer aldığını belirttiğini dile getirdi.

Ceylan, Bakan Koca’nın eski Devlet Hastanesi’nde yapılacak tadilat ve yeni bina yapımının, 2021 yılının ilk aylarında ihale süreciyle başlayacağını, hastanenin tefrişatıyla birlikte 2021 yılının sonunda Çorumluların hizmetine sunulacağını bildirdi.

Çorum’un diğer sağlık yatırımları ve sorunlarıyla ilgili de Bakan Koca’ya bilgiler verdiklerini söyleyen Milletvekili Ceylan, Bakan Koca’nın “Çorumlu hemşehrilerimiz bizim için çok kıymetliler. Müsterih olsunlar Çorum’da sağlık konusunda hiçbir sorun yaşanmayacaktır.Tüm Çorumlu hemşehrilerimize selamlarımızı iletin” dediğini ifade etti. (Haber Merkezi)