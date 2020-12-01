“Hastane hemen açılsın”

Eski Devlet hastanesinin acil bir şekilde açılması için bir araya geldiklerini belirten CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, bu konunun tüm Çorum’un büyük bir sorunu olduğunu söyledi. Eski Devlet Hastanesi’nin açılması taleplerinin siyaset üstü olduğunu dile getiren Kamile Anar, “Biz CHP, DEVA ve Gelecek Partisi kadınları olarak Çorum’un kadınlarının sesi olmak istedik. Ankara’dan gelen son heyet 2021’de çalışmalara başlanacak demiş, ihalesi yapılmış mı bilmiyoruz. Hangi ay ocak mı aralık mı onu da bilmiyoruz. Çorum halkının yarısı hastanede tedavi olamadığı için ilçelere gönderiliyor. İlçe hastaneleri doldu, hastalar eve mahkum oldular” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın Eylül ayında hastane önünde yaptığı açıklamada yeni tip koronavirüsün arttığını belirterek hastane açılsın talebini hatırlatan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Anar, “4 ay oldu hala bir çalışma yok. Bu ateşe odun atan İyi Parti İl Başkanı’na ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. AKP İl Başkanı ‘Biz sahra hastanesi yapmayacağız, son model hastane yapacağız’ diyor, Çorumlu şu anda son model hastane değil, hastanede tedavi görmek istiyor. 45 günde modern bir hastane açılabiliyor da neden her şeyi tamam bir hastane açılamıyor” ifadelerini kullandı.

‘HER ŞEYİ HAZIR HASTANE NEDEN HEMEN AÇILMIYOR?’

Kamile Anar, açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Biz Çorum’un örgütlü kadınları olarak ekonominin, yokluğun, eğitimsizliğin, sağlıksızlığın tüm yükünü omuzlarında taşıyan kadınları olarak soruyoruz, her şeyi hazır olan hastane neden hemen açılmıyor, gerçek sebebini öğrenmek istiyoruz. Bu hastane yıllarca hizmet verdi şimdi sorun ne?”

(Nurdan AKBAŞ)