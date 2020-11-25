“Hastane, daha ne kadar kötüye gidilirse açılacak?”

Çorum'u seven herkesi eski devlet hastanesi önünde nöbet tutmaya davet eden İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, yöneticilere seslenerek, “Çorum halkından korkmuyorsunuz bari Allah'tan korkun. Biran evvel bu hastane açılmalı, bir bölümü olsun açılmalı, yoksa her şey daha kötü olacak, onca günahsız insan ölecek ve bununda vebali siz olacaksınız” dedi.

DESTEK ZİYARETLERİ

İYİ Parti Çorum Teşkilatı tarafından hizmete kapatılan Çorum eski Devlet Hastanesi’nin yeniden açılmasını sağlamak amacıyla hastane binası önünde başlattığı nöbet, beşinci gününde sürüyor.

Hastanenin bir an önce açılması için farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan nöbete aralarında Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ve bir grup CHP’li destek ziyaretinde bulundu. İYİ Parti’nin başlattığı farkındalık nöbetine destek için ziyaret eden CHP eski İl Başkanı Hasan Suvacı, İl Genel Meclisi Yedek Üyesi Rıdvan Samsunlu, Merkez İlçe Eski Yöneticisi İrfan Olukcu, İl Disiplin Kurulu Üyesi Dursun Yalçın ve Talip Eken, İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ile bir süre sohbet ederlerken, Çorumluları da nöbete destek vermeye davet etti.

Öte yandan CHP Eski İl Yöneticilerinden Kenan Özcan ve Yüksel Aydemir ile Oğuzlar Eski Belediye Başkanı Orhan Ateş de eski hastaneye giderek, nöbet eylemine destek verdi. İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı ve beraberindekilerle bir süre sohbet eden CHP’liler, Çorum halkının taleplerine kulak verilmesi gerektiğini dile getirdiler.

Bekir Özsaçmacı, farkındalık yaratmak amacıyla başlattıkları nöbete destek için gelenlere teşekkür ederken, Çorum halkını da eylemlerine destek vermeye davet etti.

(Haber Merkezi)