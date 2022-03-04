Hastane cemaatinden Suriye’ye yardım eli
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mescidi cemaati, Çorum İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi’nce başlatılan “Sen Açken Ben Uyuyamam” kampanyasına bağışta buldu.
Güncel 04.03.2022, 19:26
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), soğuk kış şartlarında “Çocuklar Üşümesin” diye Suriyeli ihtiyaç sahibi aileler için yardım kampanyası başlatmıştı. Kampanyaya bir destek de Hitit Üniversitesi Hastane Mescidi cemaatinden geldi.
Hastane Mescidi cemaati kampanyaya bağışta bulundu. Bağışı teslim alan TDV Şube görevlisi, soğuk kış günlerinde yapılan bu bağışların çok anlamlı olduğunu belirterek bağış makbuzunu Hastane Mescidi görevlisine teslim etti.
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