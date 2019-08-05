Hastane çalışanlarından yeni yönetime, “hoşgeldiniz” ziyareti

İlk olarak başhekimlik makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretçilere ve temsil ettikleri tüm hastane çalışanlarına teşekkür eden Başhekim Sezikli, hizmet memnuniyeti noktasında özveriyle görevini yapan hastane çalışanlarının emekleri ve alınterleri ile emekçileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının da fikirlerinin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Öncelikli hedefinin tüm hastane çalışanları ile birlikte Çorum halkına layık bir sağlık hizmeti vermek olduğunu belirten Sezikli, “Doktorundan hemşiresine, sekreterinden güvenlik görevlisine temizlik personelinden klinik destek personeli dâhil tüm çalışanlarımız halkımızın sağlığı için kutsal bir görevde bulunuyor. Hepiniz bu ailenin bir bireyisiniz. Sizlerin de zaman zaman zor şartlar altında özverili ve fedakârca çalıştığınızın bilinci içerisindeyiz. Azınlığın değil tüm personelin mutlu olabileceği bir çalışma ortamının gayreti içerisinde halkımıza hizmet edeceğimizi ve sorumluluğumuz bilinci içerisindeyiz” dedi.

Öz Sağlık İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Hüsnü Aykan ve Öz Büro İş Sendikası Başkanı İsmail Karakaş ise, “Başhekim olarak yeni görevine Başlayan Doç. Dr. Mesut Sezikli hocamızı şahsımız ve temsil ettiğimiz 696 sayılı KHK ile kadroya geçen 4/D’li çalışma arkadaşlarımız adına canı gönülden tebrik ediyoruz“ ifadelerini kullandı.

Başhekim ziyaretinin ardından müdürlüğünü yaptığı kuruma tekrar Destek ve Kalite Müdürlüğü görevine getirilen Cahit Bayrak ziyaret edildi. Hastaneyi ve çalışanların birçoğunu yakinen tanıdığını belirten Bayrak, “Sizler bize bizler de size yabancı değiliz. Tekrar aranıza katıldığım için kendimi şanslı hissediyor, tüm çalışanlar adına ziyaretiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Çalışanların genel olarak sorunlarını, istek ve önerilerini hastane yönetimi ile değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağının altını çizen Bayrak, hizmet kalitesini artırmak ve sorunların üstesinden gelmek için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

Heyet daha sonra İdari ve Mali İşler Müdürü Adnan Aydın'a da nezaket ziyaretinde bulundu. (Haber Merkezi)