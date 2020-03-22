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Hastane çalışanlarına meyve ikramı

Çorum Belediyesi tarafında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık personeline meyve ikramında bulunuldu.

Hastane çalışanlarına meyve ikramı

Çorum Belediyesi tarafında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki sağlık personeline meyve ikramında bulunuldu.

22 Mart 2020 Pazar 18:24
Hastane çalışanlarına meyve ikramı

Son günlerde yoğun bir tempo ile çalışan sağlık çalışanlarının moralini yükseltmek ve motivasyonunu artırmak amacıyla Çorum Belediyesi olarak böyle bir ikramda bulunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Bizler virüsten uzak durmanın bin bir türlü yolunu ararken, özveri ve fedakarlıklarla yüzyılın belasıyla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza muhabbetlerimi sunuyor, selamlarımı iletiyorum” dedi. 
Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da hastaneyi ziyaret ederek, Başhekim Mesut Sezikli'ye özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. (Haber Merkezi)
 

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