Hastalıktan Ari Belgesi almak için başvuran 14 işletme belge aldı

Sarı, yaptığı yazılı açıklamada, Hastalıktan Ari Belgesi almak için başvuran işletmelerden 14'ünün belge aldığını, 32'sinin ise incelemesinin devam ettiğini aktardı.

Belge sahibi işletme sayısını gelecek yıl 64'e yükseltmeyi hedeflediklerini vurgulayan Sarı, "İlimiz hastalıktan ari işletme statüsünü sevdi. Hastalıktan ari işletme olmak isteyen yetiştirici sayısının artması ile ilimiz bölge hayvancılığı için önemli bir merkez olacağı gibi işletme sahipleri de devletimiz tarafından verilen destekler ile gelirlerini artıracaktır. Bakanlığımızın Hastalıktan Ari İşletmelere damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için ari işletme desteklemesi yapılmaktadır. Ari sığır başına 450 lira olup, 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise yüzde 50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.