“Hastalığın gündemden düşmesi mümkün görülmüyor"

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 150'e yükseldi. Bugün toplam 52 bin 313 test yapılırken, bin 192 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 201 bin 98 oldu. Bugünkü 2 bin 311 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 175 bin 422'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 362, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 35 olduğu açıklandı.