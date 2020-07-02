“Hastalığın gündemden düşmesi mümkün görülmüyor"
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 150'e yükseldiğini açıkladı. Bakan Fahrettin Koca: “Hastalığın gündemden düşmesi mevcut şartlarda mümkün görülmüyor" açıklamasında bulundu.
Güncel 02.07.2020, 01:45
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 19 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 150'e yükseldi. Bugün toplam 52 bin 313 test yapılırken, bin 192 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 201 bin 98 oldu. Bugünkü 2 bin 311 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 175 bin 422'ya yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 362, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 35 olduğu açıklandı.
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