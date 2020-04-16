Hastalığı yenen 4 kişi alkışlarla uğurlandı

ALKIŞLARLA UĞURLANDILAR

Sağlık çalışanlarının alkışlarıyla evlerine gönderilen iki hasta da vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.Salgının ülkemizde görüldüğü ilk andan bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren ve iyileşen hastaları evlerine uğurlayan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli alınan tedbirleri anlattı.

“TEDAVİ VE TAKİBİ YAPILIYOR”

Başhekim Sezikli, hastanede hem covid 19 şüphelisi hem de covid 19 hastalarına, poliklinik ve yatan hasta hizmeti verildiğini söyledi. Bugüne kadar servislerde yaklaşık 500 hastanın yattığını ifade eden Sezikli, “Bunların içinde covid pozitif olan hastalarımız da var, covid şüphesi olup da iyileştirip tedavi ve takibini yaptığımız, evine gönderdiğimiz hastalarımız da var.” dedi.

BAŞHEKİM UYARDI: “EVDE KALIN”

Yaklaşık 50’nin üzerinde covid pozitif hastanın taburcu edildiğini belirten Başhekim Sezikli, açıklamalarının devamında şunları kaydetti: “Şu anda servislerimizde yatan aktif pozitif hastalarımız mevcut. Genel olarak Türkiye ortalamasının seviyelerinde ve altında bir hasta sayımız var. Yalnızbu iyi sürece rağmen biz yine halkımızdan mümkün olduğunca evde kalmalarını, her zaman taburcunun mümkün olmadığını, bunun bir de kötü senaryolarının olduğunu düşünerek mümkün olduğunca kendilerini korumalarını istiyoruz.” Başhekim Sezikli, kentimizde 1 kişinin koronavirüsten vefat ettiğini sözlerine ekledi.

(Yusuf ÇINAR)