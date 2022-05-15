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“Hastalarla ilacın maliyetini konuşmak zorunda bırakılmamalıyız”

45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Emine Şefkat Güler, eczacıların ekonomik kaygılardan uzak olması ve meslektaşlarının hastalarla ilacın ekonomik maliyetini konuşmak zorunda bırakılmaması gerektiğini söyledi. 

Güncel 15.05.2022, 18:17
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“Hastalarla ilacın maliyetini konuşmak zorunda bırakılmamalıyız”

Türkiye’de bilimsel eczacılığın 1839 yılında başlayarak günümüze kadar geldiğini ve bu süreçte eczacıların fedakarca ve özveriyle çalıştığını belirterek özellikle son iki yılda yaşanan pandemi döneminde vatandaşı ilaçsız bırakmamak adına eczacıların önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydetti.
Eczacıların fedakarca çalıştığını vurgulayarak 183 yıldır toplum sağlığının sürdürülebilirliği adına bilimin ışığında sorumluluklarını yerine getirdiğini ifade eden Oda Başkanı Güler özellikle pandemi sürecinde 7/24 kesintisiz görev yaptıklarını, bu süreçte hayatını kaybeden meslek mensuplarını rahmet ve minnetle andığını bildirdi.
“7/24 KESİNTİSİZ HİZMET VERDİK”
Bilimsel Eczacılığın 183. Yıldönümü, Eczacılık Günü ve Haftası kapsamında Atatürk Anıtı’ndaki törende konuşarak tüm meslektaşlarının gününü ve haftasını kutlayan Şefkat Güler; “Eczacılık, ilacın üretiminden, dağıtımından, hasta vatandaşlarımıza sunumundan sorumlu ve bilimin ışığında tedavinin her alanında uzmanlık gerektiren bir meslektir. Eczacılar hasta odaklı bakım yoluyla en uygun sonuçları elde etmeye kendilerini adamış durumdadırlar. Halkın sağlığı risk altında olduğunda, ilaçlara erişimin sağlanamadığında, kaliteli sağlık hizmetinden bahsedemeyiz. Oysaki kaliteli sağlık hizmeti temel bir insan hakkıdır” dedi. 
“Sağlıktaki hedefimiz ülkemizdeki hiçbir vatandaşı geride bırakmadan herkese kaliteli sağlık hizmeti sunulması, sağlığın korunması ve gelişmesi için çalışılabilir ve sürdürülebilir olmasıdır” diyerek eczacıların birinci basamak sağlık hizmet sunucusu sorumluluğu ve bilinci ile hareket ettiğini anlatan Güler, bunu en iyi şekilde pandemi döneminde 7/24 çalışarak üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirerek ortaya koyduklarını vurguladı. 
 “ECZACILIK ALANINDA TEKNOLOJİK 
GELİŞMELERE AYAK UYDURULMALI”
Eczacıların halkın ilaçla tedavisinde ve bunun yanında virüsten korunma için maske, aşı, dezenfektan gibi koruyucu önlemler alınmasında etkin rol oynadığını, koronavirüsle mücadele sürerken meslektaşları ve eczacı teknisyenlerinin kayıplarının üzüntüsünü en derin şekilde hissederek çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Çorum Eczacı Odası Başkanı Güler; “2000'li yıllar teknolojinin son hızla ilerlediği yıllar olarak devam etmektedir. Teknoloji sanayi alanında gelişirken sağlık alanında da büyük bir hızla ilerleyişini sürdürmektedir. Dijital teknoloji çağında sağlık alanındaki değişimlerden de geride kalmamız mümkün değildir. Hastalarımızın daha iyi sağlık koşullarına kavuşması, daha hızlı ve etkin tedaviye ulaşması için gerekli olan teknolojik gelişimler eczacılık alanında da sağlanmalı bunun için meslek birliğimiz ve biz eczacı odalarımız meslektaşlarımıza elimizden gelen kolaylığı göstermekteyiz. 
“EKONOMİK GELİŞMELER 
ECZACILARI DA ETKİLEDİ”
Bu yıl 183. yılını kutladığımız eczacılık haftamızda, eczacılarımızın tüm sorumluluklarını yerine getirmeleri için ekonomik kaygılarından uzak, rahat çalışma koşulları içerisinde olmaları gerekir. Ülkemizde yaşanan dövizdeki dalgalanmalar tüm iş kollarını etkilediği gibi mesleğimizi de ekonomik anlamda etkilemiştir. 
Biz hastalarımızın ilaç yokluğunu yaşamaması için ilaçta uygulanan ilaç fiyat kararnamesinin düzenlenmesini ve ilaç firmalarının Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan anlaşmaların arkasında durmalarını beklemekte firmaların eczacıyı ortada bırakarak eczacı üzerinden ilaç satış koşullarına dair menfaat sağlamalarını istememekteyiz. Çünkü biz faturası vatandaşımıza çıkan bir sorunun ortasında bırakılmak istemiyoruz. Biz eczacılar hastalarımızla ilacı, ilacın tedavisini, yan etkilerini, kullanım şekillerini, kullanım saatlerini, günlerini konuşmalıyız. Biz hastalarımızla ilacın ekonomik maliyetini konuşmak istemiyoruz. Biz bilim cümleleri kurmak istiyoruz. Biz tedavi sözcükleri söylemek istiyoruz. 
“İSTİHDAM ALANI ARTMALI”
Eczacılık sadece eczane eczacılığı olmamakla beraber sağlığın diğer alanlarında ve kamuda görev yapan eczacılarımızda görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Onların her türlü hak mücadelesinde biz yöneticiler yanlarında durmaya çalışıyoruz. Yeni mezun eczacılarımızın yardımcı eczacılarımızın istihdam alanlarının genişletilmesi için Bakanlıklar nezdinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Yüksek Öğrenim Kurumundan da eczacılık fakültesi sayılarının ve öğrenci kontenjanlarının ülke ihtiyacına göre belirlenmesi için isteklerimizi bildiriyoruz. 
“GIDA TAKVİYELERİ DİKKATLİ ALINMALI”
Bunların yanı sıra gıda takviyeleri fizyolojik etkiye sahip etken maddeler içeren hazır ürünlerdir. Hastanın sağlık durumu değerlendirilerek eczacı danışmanlığında kullanılması gerekir. İnternetten gıda takviyelerinin satışlarının yapılmasını hem birliğimiz, hem de Odalarımız olarak önlemek için mücadeleyi sürdürmekte ve kişinin kendi inisiyatifi ile bu ürünleri kullanmasının ne kadar tehlikeli olabileceğinin önemini sıklıkla vurgulamaktayız. Eczanelerinde eczacılar hastalarına ister ilaç olsun, ister ilaç dışı olsun bilgiye dayalı güvenilir ürünleri sunmakta ve onları doğru tedaviye yönlendirmektedir” şeklinde konuştu.
Vatandaşlara da seslenerek “Eczacınıza güvenin, eczacınıza danışın” diyen Güler, eczacıların halkın nitelikli sağlık hizmeti alması için bilimin ışığında sağlık eğitiminin tüm donanımlarıyla ilaçla tedavide de yanında olduğunu sözlerine ekledi. 
(Volkan SINAYUÇ)
 

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