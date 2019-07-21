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Hastalara ziyaret

Vali Mustafa Çiftçi, Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastalara ziyaret

Vali Mustafa Çiftçi, Sungurlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

21 Temmuz 2019 Pazar 20:00
Hastalara ziyaret

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Sungurlu’ya gelen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi hastaneyi ziyaret ederek, servisleri gezdi. Hastalara acil şifalar dileyen ve karanfil veren Vali Çiftçi, çocuk servisinde yatan çocuk hastalara ise çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Vali Çiftçi ziyarette Sungurlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr Fatma Özak Batıbay’dan hastane ve hastalar hakkında bilgi aldı.

Vali Mustafa Çiftçi’ye Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

(Haber Merkezi)

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