Hastalara ziyaret

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Sungurlu’ya gelen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi hastaneyi ziyaret ederek, servisleri gezdi. Hastalara acil şifalar dileyen ve karanfil veren Vali Çiftçi, çocuk servisinde yatan çocuk hastalara ise çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Vali Çiftçi ziyarette Sungurlu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr Fatma Özak Batıbay’dan hastane ve hastalar hakkında bilgi aldı.

Vali Mustafa Çiftçi’ye Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.

(Haber Merkezi)