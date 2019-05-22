Hasta ve hasta yakınlarına eğitim verildi

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hasta ve hasta yakınları için farkındalık oluşturulması, bilgi düzeylerinin artırılması, hasta ve hasta yakınlarının kaynaştırılması ve hastaların yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla evde sağlık hasta okulu açıldı.