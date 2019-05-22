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Hasta ve hasta yakınlarına eğitim verildi

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hasta ve hasta yakınları için farkındalık oluşturulması, bilgi düzeylerinin artırılması, hasta ve hasta yakınlarının kaynaştırılması ve hastaların yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla evde sağlık hasta okulu açıldı.

Hasta ve hasta yakınlarına eğitim verildi

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hasta ve hasta yakınları için farkındalık oluşturulması, bilgi düzeylerinin artırılması, hasta ve hasta yakınlarının kaynaştırılması ve hastaların yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla evde sağlık hasta okulu açıldı.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 21:18
Hasta ve hasta yakınlarına eğitim verildi

 26 Nisan-03 Mayıs 2019 tarihlerinde evde sağlık hasta okulunda 65 hasta ve hasta yakınının katılımı ile teorik ve uygulamalı eğitimler düzenlendi. Eğitim sonrasında katılımcılara, katılım belgeleri verildi.

(Haber Merkezi)

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