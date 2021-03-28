Hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 3'ü sağlık görevlisi 7 yaralı

Kaza, İnönü Caddesi Tuzcular kavşağında meydana geldi. İbrahim Ethem Baş (23) yönetimindeki 19 BF 428 plakalı ambulans, Emirhan Koç (23), idaresindeki otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada Ambulans şoförü İbrahim Ethem Baş, Sağlık görevlileri Merve Günaydın(22), Emine Ceylan Eli Açık (35), otomobil sürücüsü Emirhan Koç(23), Sema Uysal (28), ambulansta bulunan hasta Neriman Kılıç ( 52) ve Refakatçı Mert Kılıç (28) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.