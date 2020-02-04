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“Hasta okulu ve kanserde farkındalık” projesi sona erdi

Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KADER) tarafından gerçekleştirilen “Hasta Okulu ve Kanserde Farkındalık” Projesi’nin sona ermesi ve 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Esmahal Restoran’da program düzenlendi.

“Hasta okulu ve kanserde farkındalık” projesi sona erdi

Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KADER) tarafından gerçekleştirilen “Hasta Okulu ve Kanserde Farkındalık” Projesi’nin sona ermesi ve 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Esmahal Restoran’da program düzenlendi.

04 Şubat 2020 Salı 23:09
“Hasta okulu ve kanserde farkındalık” projesi sona erdi

Vali Mustafa Çiftçi, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nurcan Baykam, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ve yönetimi, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve yönetimi, İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ömer Sobacı, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.

Programın açış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Bekir Şahin, derneğin 2017 yılında kurulduğunu belirterek, hasta ve yakınlarına moral ve destek olabilmek için eğitim, program ve eğlenceler düzenlediklerini ifade etti. 5 okulda sağlıklı beslenme ve kanser konusunda farkındalık çalışması yapıldığını anlatan Şahin, düzenlenen panellerle eğitime katkı sağladıklarını vurguladı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da konuşmasında topluma yararı bulunan kuruluşların her zaman yanlarında olduklarını ve KADER’in kurulduğundan beri güzel çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Toplumsal birliktelik adına üniversite olarak çalışmalarının bulunduğunu belirten Rektör Prof.Dr. Ali Osman Öztürk ise konuşmasında kanserle savaş konusunda toplumun da duyarlı olması gerektiğini ve erken tanının önemli olduğunu vurguladı.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin bir selamlama konuşması yaptığı programda Vali Mustafa Çiftçi de konuşmasında Çorum’da derneklerin 972 bin liralık proje desteği aldığını belirterek derneklere proje hazırlamaları çağrısında bulundu. Vali Çiftçi gelecek yıl hedefin 1 milyon liranın üzeri olması gerektiğini söyledi. Yapılan konuşmaların ardından derneğin faaliyetlerinde emeği bulunanlara plaket verildi.

(Erkan BAYATLI)

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