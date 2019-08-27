Hasta memnuniyeti anketi değerlendirildi

İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlıkları yapılan Hastane Hizmetlerinden Hasta Memnuniyet Anketi Değerlendirme Toplantısı Vali Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mesut Sezikli ve diğer yetkililerin katılımıyla yapıldı.

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda hastaların daha iyi hizmet alabilmeleri ve sorunların çözümü noktasında yapılabilecek uygulamalar ele alındı.

(Volkan SINAYUÇ)