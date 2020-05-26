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Hasta bakıcıdan gönülleri fetheden davranış

Çorumlu hasta bakıcı sosyal medyadan kazandığı para ve takipçilerinin katkılarıyla İskilip ilçesinde yaşayan doğuştan engelli gencin evini yeniledi. 

26 Mayıs 2020 Salı 19:55
Hasta bakıcıdan gönülleri fetheden davranış

Ankara’da yaşayan hasta bakıcı Ümmügülsüm Karaduğan, 1.5 yıl önce sosyal medyada bir hesap açtı. Paylaşımlarının beğenilmesi ile kısa sürede popüler olan Karaduğan, sosyal medya üzerinden para da kazanmaya başladı. Buradaki kazancını iyiliğe dönüştürmek isteyen Karaduğan, memleketi Çorum'un İskilip ilçesinde ihtiyaç sahibi bir aile olduğunu öğrendi. Kirada oturan ve engelli çocukları da bulunan aileye yardım etmek isteyen Karaduğan, durumu takipçileriyle de paylaşarak destek istedi. Kısa sürede daha fazla yardım toplayan Ümmügülsüm Karaduğan, yine takipçilerinin desteğini alarak Kandur ailesiyle iletişime geçti. Karaduğan’ın girişimleri ile 18 yaşındaki engelli Yusuf Kandur ve ailesi, bir süreliğine yakınlarının evine yerleştirildi. Kısa sürede Kandur ailesinin evi baştan aşağı yenilenirken, evdeki eşyalar da değiştirildi. Engelli gencin hasta yatağını da yenileyen Karaduğan, ayrıca Yusuf’un odasını balonlarla süsledi. Aile, tadilat çalışmalarının kısa sürede bitirilmesinin ardından evlerine tekrar yerleştirildi. Örnek davranışıyla gönülleri fetheden Karaduğan’ın girişimleriyle Kandur ailesi Ramazan Bayramında çifte sevinç yaşadı. 


"Takipçilerim de büyük destek verdi" 
1.5 yıl önce sosyal medyada hesap açtığını ve burada videolar paylaşmaya başladığını dile getiren Ümmügülsüm Karaduğan, “Kendi videolarımı müzikli dinlemek izlemek hoşuma gitti. Bunun üzerine daha çok video atmaya başladım. Video sayım artınca takipçilerim de zamanla çoğaldı. Uygulamadan para kazanmaya başladım. Birikimim yükselince memleketim İskilip’te engelli çocuğu olan ve kirada oturan bir aileye bağışlamak istedim. Bu düşüncemi takipçilerimle paylaşınca onlar da büyük destek verdiler. Bunun üzerine Yusuf’un ve ailesinin evini tamamen yeniledik. Ona yeni yatak aldık” dedi. 
Önümüzdeki günlerde yeni bir çağrıda daha bulunarak başka ailelerin de hayatını değiştirmeyi planladığını açıklayan Karaduğan, kendisine destek olan takipçilerine de teşekkür etti. Bunun sosyal medyanın en güzel yönü olduğunu kaydeden Karaduğan, “Yusuf’un mutluluğu bizim mutluluğumuz” dedi. 

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