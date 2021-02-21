Haşim Eğer, gençlerle buluştu

Gençlerle tecrübelerini paylaşan ve müdürlüğünün faaliyetleri ve tesisleri hakkında gençlerin merak ettiği konuları anlatan Eğer, TÜGVA’nın Türkiye’de yerli ve milli bir gençlik yetiştirme konusunda ki öneminden de bahsetti.

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Enes Kayabaşı, geleneksel hale getirdikleri gençlik buluşmalarının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini açıkladı. (Haber Merkezi)