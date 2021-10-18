Hasibe Damatoğlu toprağa verildi

Merhum Abdullah Damatoğlu’nun eşi, Gül Fatma Celep, Erkan Damatoğlu, Meserret Garipoğlu ve Arzu Şahin’in anneleri olan Hasibe Damatoğlu’nun cenazesi, saat 11.00’de Çorum Özel Hastanesi’nden alınarak Ulucami’ye getirildi ve burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda sevenleri tarafından toprağa verildi.

Cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Belediye Meclisi üyeleri, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan Ulucami’de ayrıca sinema makinisti Sinan Erhan ile hörmetçi Ulvi Arslan’ın cenaze namazları da kılındı. Erhan ve Arslan Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhume ve merhumlara Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

