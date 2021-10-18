Hasibe Damatoğlu toprağa verildi
Çorum’un tanınmış iş insanlarından, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Erkan Damatoğlu ile CHP Belediye Meclisi Üyesi Meserret Garipoğlu’nun anneleri Hasibe Damatoğlu (78) beyne pıhtı atması sonucu 17 gündür yoğun bakımda tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi’nde, dün akşam saat 20.00 sıralarında çoklu organ yetmezliği yüzünden hayatını kaybetti.
Merhum Abdullah Damatoğlu’nun eşi, Gül Fatma Celep, Erkan Damatoğlu, Meserret Garipoğlu ve Arzu Şahin’in anneleri olan Hasibe Damatoğlu’nun cenazesi, saat 11.00’de Çorum Özel Hastanesi’nden alınarak Ulucami’ye getirildi ve burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda sevenleri tarafından toprağa verildi.
Cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Belediye Meclisi üyeleri, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öte yandan Ulucami’de ayrıca sinema makinisti Sinan Erhan ile hörmetçi Ulvi Arslan’ın cenaze namazları da kılındı. Erhan ve Arslan Ulumezar’da son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER merhume ve merhumlara Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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