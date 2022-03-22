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“Hasibe Ayten Kitabı”

“Çorum Dostu” şair-yazar Ahmet Özer, “Türk yazınının özveri anıtlarından” diye nitelediği şair-yazar-dergi yönetmeni Hasibe Ayten’le ilgili dostlarının yaptıkları değerlendirmeleri bir kitapta topladı. Ahmet Özer, Payda Yayıncılık’tan yeni çıkan kitabını, dostu Mehmet Yolyapar aracılığı ile ÇORUM HABER okurlarıyla da paylaştı. Ahmet Özer’in “Nasıl Anlatsam” isimli kitabında ise çeşitli söyleşileri yer alıyor.

Güncel 22.03.2022, 23:32
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“Hasibe Ayten Kitabı”

SANATA SEVDALI BİR HAYAT

Ahmet Özer:
“Hasibe Ayten, kendi dünyasını binbir emekle kurup, edindiği onca birikimi büyük savaşım vererek kazanmış bir değerimizdir. Vardığı yerin değerli oluşu da bundandır. Onun kültür ve sanat alanındaki emeğinin farklı kesimlerde dalga dalga yaşadığını iyi biliyorum. Kendinden önceki kuşaklarla kendinden sonrakileri duyarlık çizgisinde buluşturan bu değerli sanatçımızla gurur duyuyor, O’na, hayatımıza ve sanatımıza yaptığı katkılar nederiyle içten teşekkür ediyorum.”

Ankara’da yaşayan Trabzonlu, “Çorum Dostu” şair-yazar Ahmet Özer, dostu Mehmet Yolyapar’a imzalayıp gönderdiği son kitabının arka kapağında şöyle diyor:

Ali Sirmen, İlhan Selçuk için “bir ömür boyu bıkmadan usanmadan, bir aydınlanma bilgesinin yani kendisinin heykelini yontan adam” ifadesini kullanır. Bu sözün ışığında, Hasibe Ayten için aynı değerlendirmeyi yapmak isterim.

Neden mi?

Yoksul bir köy çocuğundan, kendi ayakları üstünde durarak binbir emekle bir şair yarattığından.

Şairliğinin yanına öykücülüğünü yerleştirdiğinden…

Yeteneğini kendi dışındakilere yönlendirerek 142 sayfalık bir dergiyi Sesimiz’i yazın dünyasına kazandırdığından.

Resimle, ressamlarla iç içe olup emeğini ve içindeki coşkuyu bir kenarda saklı tutup yeri geldiğinde yarattığı renklerle sevdiklerine el verdiğinden…

Yazıştığı yüzlerce sanatçıyla kurduğu dostluğu yönettiği dergiye ve yazdığı kitaplara taşıdığından.

Galerilerle bir görsel dünya oluşturduğundan…

Bu birikimi evine taşıyıp evini bir galeriye dönüştürdüğünden…

Destek olduğu her kişide bir güzel anı, bir sıcak iklim yarattığından…

Hasibe Ayten, bu saydıklarımı severek, sevinerek, kendi dışındakileri mutlu etmek için yaptı.

Dostları bu özveri anıtı hanımefendi için hazırlanan armağan kitapta borç ödeme yarışındalar. Bu borç, sadece ve sadece sevgilerini ifade etmek anlamındadır.

Onun için yazılan her yazıda, bir kalbin attığını göreceksiniz.

Hasibe Ayten’i cumhuriyetimizin ülkemize armağan ettiği sanatçılardan biri olarak selamlıyorum.

*

Ahmet Özer, “Türk yazınının özveri anıtlarından” diye nitelediği şair-yazar-dergi yönetmeni Hasibe Ayten’le ilgili dostlarının yaptıkları değerlendirmeleri bir kitapta topladı.

Payda Yayınları’ndan çıkan 216 sayfalık kitap, Ahmet Özer’in Hasibe Ayten’le yaptığı söyleşi ile başlıyor, Azime Korkmazgil, Sevinç Özer, İnci Gürbüzatik, Şükran Farımaz, Şükrü Erbaş, Cemil Kavukçu, Ümit Tarı, Yusuf Alper, Perihan Baykal, Zeynep Yenen, Leyla Serpil, Aysel Timuroğlu, Mediha Ünver, İclal Nur, Hatice Sönmez Kaya, Melhika Karadeniz Bilgin, Elçin Temel, Nuran Çağdaş Ören, Betül Erdoğan, Cennet Bilek, Emine Çakır, Ayten Kaya, Aydan Yalçın, Nilgün Çelik, Nurdane Özdemir Sağkan, Tibet Ceylan, Mesut Özcan, Mahzun Doğan, Meliha Yıldırım, Celal Karaca, Nevzat Çömlek, Çağın Özbilgi,Hatice Türkan Doğanay ve Aygül Kılıç’ın Hasibe Ayten hakkındaki yazıları ile devam ediyor.

Hasibe Ayten’in şiirlerinden sonra da çeşitli dönemlere ait anı fotoğrafları yer alıyor.

Hasibe Ayten’in yayınlanmış 5 şiir, bir öykü, bir anı-deneme ve bir de mektup kitabı ve sanat-edebiyat alanında 10 ödülü bulunuyor.

(Haber Merkezi)

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