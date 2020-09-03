“Hasatta dane kaybına geçit yok”

Biçerdöver kontrollerinin her yıl bakanlığın uygulama talimatı doğrultusunda gerçekleştirildiğini hatırlatan Ateş, dane kayıp ölçümlerini yapan personelin konu hakkında deneyim sahibi kişilerden seçilmek suretiyle görevlendirilerek kendi deneyimleri doğrultusunda pratik metotlarla veya üççeyrek (50 cm x 50 cm’lik dörtgen çerçeve) yöntemi ile Hasat işlemi devam eden arazi üzerinde uygulayarak bu hesaplamayı gerçekleştirdiğini dile getirdi. 2020 yılı Çorum ve ilçeleri için biçerdöverin döktüğü dane kayıp oranının ortalama % 1,5 olduğunu ve % 2 oranını aşmayacak şeklinde düzenlendiğini anlatan Ateş, dane kayıp oranında arazinin toprak yüzeyi durumu, meyil durumu, ürünün olgunluk dönemi gibi faktörlerin de göz önüne alınarak yapılan dane kaybı hesaplamasının % 2 oranının üzerine çıkması halinde öncelikli olarak biçerdöverin gerekli ayarlamaları arazide yaptırılarak yeniden biçime müsaade edildiğini ve kontrolünün yapıldığını dile getirdi.

Yapılan kontrollerde bilinçli olarak %2’nin üzerinde dane dökümü söz konusu olması durumunda, biçerdöver operatör belgesi olmadan hasat işlemi yapılıyorsa ve biçerdöverde bulunması gereken yangın söndürücü tüplerin noksanlığı gibi bir durum söz konusu olduğunda Kabahatlar Kanuna göre 392,81 TL para cezası ve Operatörlerin yanlış kimlik beyanı veya kimlik beyan etmemesi ile 40. Madde gereği 188,06 TL para cezası uygulandığını belirten Ateş, “Çorum il, ilçe ve köylerinde 2020 yılı hasat dönemi halen devam etmekte olup şuana kadar 67 adet biçerdöver kontrolü yapılmıştır. Yapılan kontrollerden cezai işlem uygulanacak bir durum görülmemiştir. Biçerdöver hasadı sonrasında arazi üzerinde kalan anız artıklarının değerlendirilmesi ise Çiftçilerin hayvan yetiştiricileri için bu artıkları ya kendisi ya da bu işlerle uğraşan vatandaşlara balya olarak yaptırarak değerlendirmeleri söz konusudur. 2020 Yılı içinde yoğun bir balya talebinin olduğu yaptığımız kontrol çalışmaları esnasında görülmüş olup Biçerdöver hasadının da çiftçiler tarafından yere çok yakın olarak yaptırıldığı görülmüş olup balya yapımından sonrada arazilerin üzerinde kalan artıklarında tekrar tırmıklar vasıtasıyla ikinci bir kez toplanarak yine balya için değerlendirildiği görülmüştür.

Hasat sonrası anız yangınlarının önlenmesi açısından çalışmalar da bulunmaktadır. Azın yakan şahıslar güvenlik güçlerince yapılan soruşturma sonrasında tespit edilmişse 2020 yılı için dekar başına 73,68 TL para cezası verilir. Ayrıca yanan alanın orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumu göz önüne alınarak 5 kata kadar artırılması hükmüne göre cezai işlem uygulaması yapılır.

Anız yakılması kesinlikle yasak olup anız yakmanın toprağa hiçbir faydası yoktur. Sadece çiftçiler arasında toprak işleme işlerinin kolaylaştıran kolay bir çözüm yolu olarak görülmektedir” dedi. (Haber Merkezi)